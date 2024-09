Voci dell’Anima, gran finale al Teatro degli Atti. Tre spettacoli di danza e la premiazione dei vincitori

RIMINI. Si conclude lunedì 30 settembre sul palco del Teatro degli Atti la XXII edizione del Festival Voci dell’Anima, intitolato Gli Altri, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, ideato e promosso da Teatro della Centena con ResExtensa.

Tre gli appuntamenti di danza ai quali seguirà la Premiazione dei vincitori delle Voci dell’Anima 2024. Dalle ore 21 Resextensa Dance Company presenta “Puzzle.2” con Cassandra Bianco, Moreno Guadalupi, Fabiana Mangialardi, coreografia Elisa Barucchieri, Cassandra Bianco, Moreno Guadalupi, Fabiana Mangialardi. Cogliendo ispirazione dai lavori di Calvino, “Puzzle” è come l’incontro al Castello dei Destini Incrociati, come la condivisione nella Taverna. Un labirinto di voci, narrazioni in danza che si incontrano, incastrano, scontrano, accompagnano e che ogni volta raccontano una storia speciale e unica.

“Do.or (piccola apocalisse personale)” di e con Nicoletta Cabassi, è una miniatura coreografica affidata esclusivamente al corpo solo, summa e capitolo finale delle due precedenti creazioni, in trio, dedicate a Giotto e ai suoi cicli affrescati della Cappella degli Scrovegni. In questa ultima tappa, il focus è sul Giudizio Universale attraverso una lettura cabalistica. Il corpo è inteso come presenza laicamente sacra, pensato e vissuto come microcosmo inserito in un corpus macro. Il linguaggio attinge ad ogni formula stilistica necessaria e a varie forme espressive, canto compreso. Una pièce fortemente simbolica, sotto forma di assolo, che non inizia e non finisce, è un quesito, forse, una preghiera.

La serata terminerà con l’Omaggio a Ennio Morricone ed Edith Piaf a cura della Compagnia Giovani Danzatori Aulòs, regia Marilena Salvatore, coreografie Veronica Bagnolini. I protagonisti, giovani danzatori dai 12 ai 18 anni, si immedesimano in questi due immensi poeti della vita, rappresentandoli attraverso lo spazio, il tempo, le linee e le curve musicali, i segnali del corpo in cerca di emozioni e sentimenti vicini al tempo in cui viviamo.

Come sempre la serata avrà inizio alle ore 20.30 con le voci di Loredana Scianna e Teresio Troll, con Michele La Paglia ai suoni, nella programmazione di “Animali da Palco”, in cui gli spettacoli del Festival saranno introdotti interpretando le ‘creature ribelli’ dalla poesia italiana alle lingue dialettali, dalla poesia alla canzone di protesta, dagli isolati ai maledetti di qualsiasi lingua e paese.