Visitare Rimini in joelette: una preziosa occasione per persone con mobilità ridotta

Inizia un nuovo modo di visitare Rimini e il suo centro storico dando la possibilità a tutti di farlo superando le barriere architettoniche e le difficoltà di movimento. “Spiaggia libera tutti”, in collaborazione con “Nati con la camicia di jeans aps” per tutta l’estate 2025 organizza visite guidate con partenza dalla spiaggia nel centro storico di Rimini in Joelette, la carrozzina da fuori strada a una ruota che permette lo svolgimento di percorsi a persone con mobilità ridotta.

Le camminate culturali sono gratuite e si svolgeranno in orario 18 – 21 in alcune giornate infrasettimanali. Le prossime date in programma sono, venerdì 8 agosto, mercoledì 13 agosto, lunedì 18 agosto e venerdì 5 settembre. Si tratta di eventi dedicati per i portatori di disabilità ma comunque aperti alla partecipazione di tutti.

Percorso : Porto canale – Borgo San Giuliano - ponte di Tiberio – Piazza Cavour – Duomo - Arco D’Augusto – Lungomare – Spiaggia libera tutti.

Per info e per prenotare il trasporto in Joelette 351.4980236 Giacomo.