Visit Rimini: “Per Ferragosto tassi di riempimento oltre il 90%”

“Il mese di luglio a Rimini si è chiuso con un’occupazione consolidata media dell’84,9%, segnando un incremento di +1,1 punti percentuali rispetto all’83,8% registrato nel luglio dell’anno precedente”. Lo sottolinea Visit Rimini, che guarda con fiducia al mese di agosto.

“Alla data odierna del 4 agosto 2026, l’occupazione già acquisita per il mese in corso è pari al 74,7%. Un dato che, nel confronto storico omogeneo (ovvero paragonato a quanto già̀ prenotato alla stessa identica data del 4 agosto 2025), mostra una crescita netta di +2,1 punti percentuali (quando l’acquisito era fermo al 72,6%). Il dato reale finale di agosto 2025 si era poi attestato all’87,8%, una quota che la destinazione si appresta a ‘sfidare’ grazie ai flussi last minute che dovrebbero garantire anche tassi di riempimento superiori al 90% per il periodo di Ferragosto. Eccellenti anche le proiezioni per la seconda metà del mese, soprattutto grazie al Meeting 2026 e allo storico appuntamento della visita di Papa Leone XIV a Rimini, che garantiranno un’estensione della stagione con elevati tassi di occupazione alberghiera”.