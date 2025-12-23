Visit Rimini: “Alberghi pieni al 70% a Capodanno, puntiamo al tutto esaurito nelle 500 strutture aperte”

Manca una settimana al Capodanno più lungo del mondo e Rimini è pronta con un programma lungo oltre 50 ore, punteggiato da due concerti a ingresso gratuito, quello di Edoardo Bennato il 29 dicembre e il live di Francesca Michielin il 30 dicembre e dalla pista da ballo diffusa in 10 piazze la notte clou del Capodanno più lungo del mondo.

I dati di Visit Rimini, la dmc del Comune di Rimini che si occupa dell’accoglienza turistica, parlano chiaro: “L’andamento dell’occupazione alberghiera – commenta Marina Lappi di Visit Rimini - nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 evidenzia una distribuzione delle presenze complessivamente omogenea e in linea con gli anni precedenti, con alcuni segnali positivi. Tra gli elementi di maggiore interesse si registra una crescita dell’occupazione anche nella settimana di Natale, con l’aumento anche di clientela straniera. Il momento di massima affluenza resta il Capodanno, che ad oggi raggiunge un tasso di occupazione del 70%”.

Un risultato positivo, favorito dal format del “Capodanno più lungo”, che propone un programma articolato su più giornate e con artisti molto apprezzati e consente di distribuire i flussi turistici nel tempo, contribuendo a rendere più equilibrata la presenza dei visitatori sull’intero periodo festivo”. E ancora il meglio deve arrivare considerato che il periodo clou delle prenotazioni per il capodanno avviene dal 26 dicembre: “Confidiamo che quest’ultima settimana rappresenti , come di consueto, il periodo cruciale per le prenotazioni alberghiere , grazie anche all’intensa programmazione dello spot sulle tv, trasmesso per tutto il mese di dicembre, puntiamo a raggiungere la piena occupazione per i circa 500 hotel aperti a Rimini”.