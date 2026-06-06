Viserba, incidente: il bus si schianta contro l’auto dei Carabinieri, 5 feriti VIDEO GALLERY

Un grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Viserba all’incrocio tra le vie Morri e Sacramora. A scontrarsi verso le 14 un bus Start della Linea 8 che procedeva in via Sacramora in direzione Rimini e un’Alfa Romeo Giulia del Radiomobile dei Carabinieri di Rimini che procedeva con la sirena spiegata in via Morri in direzione monte. L’impatto è stato molto violento, con il bus che alla fine è andato a scontrarsi contro un muretto. Il bilancio parla di 5 feriti. Il più grave è un anziano a bordo del bus, trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Feriti anche altri due passeggeri del bus e due Carabinieri, tutti trasportati all’ospedale di Rimini. Oltre ai sanitari del 118, presente anche la Polizia Locale per i rilievi. Sul posto, tra i primi a prestare soccorso un ufficiale medico dell’esercito fuori servizio. La strada è chiusa al traffico.