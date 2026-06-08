Viserba, “Hotel amico dei rondoni”, premio al Belvedere Spiaggia: “Ci hanno sempre donato gioia”

All’ Hotel Belvedere spiaggia di Viserba è stata assegnata la prima targa di “Hotel amico dei rondoni”. La natura sa regalare pagine di inaspettata poesia a chi è disposto di difenderla. A fregiarsi di questo titolo, equivalente a una scintillante armatura, e conferito venerdì scorso da Arianna Lanci delegata ufficiale della Lipu (Lega italiana protezione uccelli) per la Provincia di Rimini, alla presenza dell’assessora con delega ai Diritti e benessere degli animali Francesca Mattei, sarà la struttura ricettiva della 60enne Rosanna “Rosy” Passoni, fondata nel 1978 dalla famiglia del marito Luca Bersani, noto ingegnere, scomparso nel 2024.

Una coppia che ha dimostrato come l’attenzione alla biodiversità passa dalla salvaguardia dei nidi. «Era il 2008 quando Luca decise di ristrutturare l’albergo, mantenendo i fori di aerazione che ospitano i nostri primi clienti in assoluto, i rondoni» per i quali non ritrovare la propria casa significa non riprodursi quell’anno. L’arrivo di questi uccelli migratori dal Sahara equivale ai cerchietti sul calendario segnando l’inizio della primavera. «Ci hanno sempre donato gioia mentre fervevano i frenetici preparativi per l’avvio della stagione», spiega Rosy. Quanto alla loro partenza, registrata a metà luglio, annunciava come l’estate declinasse verso il suo culmine.

Come succede per i veri amici, anche i rondoni non hanno mai arrecato disturbo. Un’amicizia di lunga data come evidenziato «dalla collezione di antiche cartoline» raffiguranti l’edificio dei primi del Novecento che poi i Bersani avrebbero comprato. «La struttura è rimasta pressoché inalterata e, visto che questi esemplari tornano a nidificare sempre nello stesso luogo, nello stesso edificio e nella stessa fessura, questa convivenza potrebbe risalire a più di un secolo fa».

A elogiare questo slancio di generosità è Arianna Lanci che, in corrispondenza dell’odierna giornata mondiale dei rondoni, «celebra una relazione di rispetto e di armonia». Con l’occasione, tra gli appuntamenti del Festival “Altissime voci” ricorda quello del 14 giugno presso l’Ospedale “Infermi” di Rimini, che vedrà alle17.30 l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva sulla vita della natura; seguita alle 18 “La musica dei rondoni: quando la natura diventa cura“ di Irene Pellegrino, ornitologa Università del Piemonte Orientale, e a coronamento il concerto “Cantico delle creature”.

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