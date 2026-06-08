Viserba, “Hotel amico dei rondoni”, premio al Belvedere Spiaggia: “Ci hanno sempre donato gioia”

All’Hotel Belvedere spiaggia di Viserba è stata assegnata la prima targa di “Hotel amico dei rondoni”. La natura sa regalare pagine di inaspettata poesia a chi è disposto di difenderla. A fregiarsi di questo titolo, equivalente a una scintillante armatura, e conferito venerdì scorso da Arianna Lanci delegata ufficiale della Lipu (Lega italiana protezione uccelli) per la Provincia di Rimini, alla presenza dell’assessora con delega ai Diritti e benessere degli animali Francesca Mattei, sarà la struttura ricettiva della 60enne Rosanna “Rosy” Passoni, fondata nel 1978 dalla famiglia del marito Luca Bersani, noto ingegnere, scomparso nel 2024.