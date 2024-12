Viserba, gli alunni della scuola “Casadei” addobbano l’albero di Natale in piazza Pascoli con materiali di recupero

A Viserba nei giorni scorsi un centinaio di bambine e bambini ha decorato il grande albero di Natale allestito in piazza Pascoli dal Comitato turistico. Gli alunni delle cinque classi di quinta elementare della scuola Flavia Casadei, accompagnati dalle insegnanti, hanno appeso le decorazioni costruite nei giorni precedenti utilizzando materiali di recupero, soprattutto dischetti da computer. Grazie a brillantini e colori vivaci l’albero si è così trasformato in un bell’esempio di riciclo creativo; allo stesso tempo i ragazzi si sono sentiti importanti per la partecipazione alla cura degli spazi pubblici.