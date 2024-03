Viserba di Rimini. Il nuovo parco con piscina, atletica, basket, calcio area giochi e tanto verde GALLERY

RIMINI. Diventerà un parco cittadino votato al contrasto del cambiamento climatico, ma non solo questa sarà la vocazione del Parco don Tonino Bello in versione 2.0. La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo del parco che “dialogherà” con la nuova piscina in corso di realizzazione a Viserba, grazie alle grandi vetrate con apertura verso lo spazio verde. Ma soprattutto Rimini scommette su un investimento green da 1,6 milioni di euro per consegnare ai cittadini “un luogo che mantenga la sua identità e il suo essere punto di riferimento del quartiere- spiega l’amministrazione- e allo stesso tempo diventi ancora più accessibile, con una forte vocazione allo sport e al tempo libero e all’aggregazione e, non da ultimo, pensato in modo da avere una forte valenza ecologica anche nella prospettiva dell’adattamento ai cambiamenti climatici”.

Il parco dialogherà con l’edificio della nuova piscina, che sarà caratterizzato da grandi vetrate con apertura verso lo spazio verde. E sarà “un parco per tutti”: il progetto prevede infatti un percorso ciclopedonale ad anello di 300 metri, funzionale per lo svolgimento delle discipline atletiche amatoriali, un campo da basket e un campo di calcio a cinque regolari, un’area dedicata al fitness di circa 100 metri quadri.

Sarà inoltre realizzata un’area giochi inclusiva di 350 metri quadrati, oltre ad un percorso naturalistico sonoro, dehors, sedute e aree ristoro, con abbattimento delle barriere architettoniche. Ma soprattutto, saranno messi a dimora 82 nuovi alberi adottate e altre strategie per contrastare gli effetti del cambiamento climatico: giardini della pioggia, sistemi di drenaggio in grado di smaltire acqua dai terreni circostanti, 6.200 metri quadrati di “desigillazione” complessiva, cioè liberati dal cemento e dall’asfalto e resi nuovamente permeabili, l’uso di materiali drenanti per la creazione della rete di percorsi che attraversa il parco, minimizzazione dell’effetto dell’isola di calore attraverso l’aumento delle alberature e l’utilizzo dei materiali dalle colorazioni chiare. A completare il progetto è il potenziamento dell’illuminazione e del sistema di videosorveglianza a presidio dell’intera area.

“La valorizzazione del Parco Don Tonino Bello è parte complementare del complessivo intervento che doterà la città della nuova piscina comunale- sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli- andremo a realizzare un vero e proprio punto di aggregazione polifunzionale per lo sport e per la vita all’area aperta, naturale estensione della piscina”. Sulle tempistiche “l’obiettivo che ci siamo posti- conclude Morolli- è quello di partire adesso con la gara per l’assegnazione dei lavori e consegnare il parco riqualificato in contemporanea con l’impianto, tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026”.