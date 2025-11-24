Violenza di genere in Emilia-Romagna: una media di 11 “codici rossi” al giorno per i Carabinieri nel 2025

Nel corso dell’anno, i Carabinieri in Emilia-Romagna hanno attivato 3.967 “codici rossi”, lo strumento che garantisce un intervento immediato nei casi di violenza domestica e di genere: di media, quindi, quasi 11 volte al giorno. Questi i numeri che, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rendono noti gli stessi carabinieri, dando conto dell’attività svolta nell’ultimo anno in Emilia-Romagna. In 308 situazioni, indicano, “si è reso necessario l’intervento di centri antiviolenza o il ricorso a case rifugio, fondamentali per offrire alle vittime un percorso di protezione e sostegno”.