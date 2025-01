Videosorveglianza a Rimini: salgono a 339 gli occhi elettronici in città

“Grande fratello” sempre più esteso sulla città di Rimini. Il Comune aggiorna infatti sul piano di allargamento della rete di telecamere di videosorveglianza. Recentemente ne sono state attivate quattro al parco Briolini nell’ambito del progetto “Sicuriamo Rimini”, e una in viale IX Febbraio 1849. Questi nuovi occhi elettronici, precisano da Palazzo Garampi, fanno parte delle ultime 30 installazioni che hanno portato il totale a 339, di cui 325 di tipo normale e ptz, più altre 14 di tipo ocr. Le telecamere sono posizionate dal mare alle periferie, a presidio dei punti più critici del territorio, in incroci importanti e agli accessi alla città, in base alle esigenze delle Forze di polizia e dei cittadini.

Nel 2024, oltre alle cinque menzionate, ne sono state installate altre 25 e per il 2025 sono 73, da piazza Ferrari a Borgo Marina; da via dei Mille, porta Galliana alle rotatorie della statale 16; a al parco Don Tonino Bello. E sono previste altre installazioni alla nuova piscina comunale in costruzione, al sottopasso ferroviario di via Principe Amedeo, al sottopasso Fiabilandia-Lidl, sul Parco del mare, a piazza San Martino.

Si valuta con Pmr e Start Romagna l’eventuale condivisione delle 65 telecamere posizionate nelle stazioni del Metromare. Questo sistema di controllo della città è gestito da un gruppo di coordinamento trasversale che coinvolge diverse strutture del Comune, dalla Polizia locale al settore dei Lavori pubblici, fino al Sistema informativo. Sono invece 15 i sistemi di rilevamento automatico dei transiti con semaforo rosso, i vista red, a cui si aggiungono i tre autovelox fissi di via Settembrini, via Tolemaide, (attualmente non attivo per problemi tecnici, e via Euterpe, che nei prossimi giorni riprenderà a funzionare.