Video e foto shock con bimbi violentati: due arresti a Rimini e uno a Ravenna

Un disoccupato riminese 49enne e un marittimo tunisino di 38 anni sono tra i 51 indagati (28 arrestati, uno anche a Ravenna) di una indagine sulla pedopornografia on line condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Veneto (Polizia postale, ndr) sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Venezia competente per questo tipo di reati. Nei supporti informatici, gli investigatori hanno trovato migliaia di foto e immagini con bimbi piccolissimi violentati. L’indagine si è protratta per sei mesi. I poliziotti del web hanno monitorato 130 siti sospetti e spacciandosi per acquirenti sono riusciti a risalire ai pornopedofili. Diversi quelli residenti all’estero. Gli arresti dei due riminesi sono già stati convalidati dal Gip Raffaella Ceccarelli che ha confermato la misura della detenzione cautelare in carcere. Gli arrestati devono rispondere di detenzione “di ingente quantità” di materiale pedopornografico mentre gli indagati sono stati denunciati per diffusione e detenzione di materiale di pornografia minorile.