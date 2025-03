Video, dna e device, in tribunale a Rimini lo scontro decisivo tra i consulenti per il delitto di Pierina

E’ il giorno dei consulenti di parte e dei periti del giudice e, la discussione più accesa, sarà sull’indizio della cam3. Nella mattinata di venerdì 14 marzo 2025 in Tribunale a Rimini davanti al gip Vinicio Cantarini è in programma l’udienza di incidente probatorio per acquisire i risultati delle consulenze tecniche affidate dal Tribunale ai vari esperti nell’ambito delle indagini sulla morte di Pierina Paganelli a Rimini. Si inizia con la relazione dei periti informatici nominati dal gip per analizzare i file dei video di sorveglianza della telecamera della farmacia di via del Ciclamino. E’ un filmato della sera dell’omicidio che per gli inquirenti è stato considerato il primo importate indizio contro Louis Dassilva, il senegalese indagato per omicidio e in carcere dal 16 luglio.