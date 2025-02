“Vi ammazzo tutti”: si rifiuta di pagare e danneggia il kebab, poi aggredisce i poliziotti a Rimini e viene arrestato

Ieri sera a Rimini la Polizia ha tratto in arresto uno straniero per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Verso le 22, un equipaggio della sezione volanti della Questura era stato inviato in zona marina Centro poiché al numero 112 giungevano chiamate che segnalavano una lite animata tra più persone nei pressi di un kebab.

Sul posto, i poliziotti trovavano un uomo straniero con una tumefazione all’altezza dell’occhio sinistro e del sangue in volto. L’uomo, alla vista degli agenti tentava di scagliarsi contro di loro, lanciando calci e pugni e urlando: “Vi ammazzo tutti”. I poliziotti, con freddezza e professionalità, impugnando la pistola ad impulsi elettrici, riuscivano a bloccarlo ed a seguito di una perquisizione ritrovavano all’interno della tasca della giacca un arnese da scasso della dimensione di circa 17 centimetri. Da una prima ricostruzione, molto probabilmente la lite era scaturita a causa della pretesa di cibo in un locale senza pagare il corrispettivo, motivo per il quale l’uomo aveva danneggiato l’interno dell’esercizio.