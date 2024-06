Verucchio, da cabine Enel a opere d’arte

Il progetto “Villa Verucchio street artist” ha trasformato le undici cabine Enel sul territorio in altrettante opere d’arte, con grandi figure ispirate alla natura disegnate da dieci street artist. Questa iniziativa, sta trasformando Villa Verucchio, sempre di più nella città dei murales, grazie alla minuziosa attenzione di Sabrina Cenni, dall’assessorato alle politiche giovanili con la collaborazione di Enel Energia e dell’educativa di strada.

Il progetto è stato diviso in due fasi. Nella prima fase, nel corso dell’autunno del 2022, artisti come “Burla”, “Ermes Bichi”, “Mozone” e “Sygma” hanno trasformato le cabine di via Tenuta, via Gramsci, via Trario e via Matteotti in vere e proprie tele all’aperto, con la prima storica realizzata nel comune.

Nella seconda fase, sono stati aggiunti altri artisti come “Yopoz”, “Jodypinge”, “Kage”, “Jato”, “Enko4” e “Tomoz”, completando così un totale di undici opere d’arte distribuite sul territorio.

Ognuno ha dato il proprio contributo: Enel Energia ha finanziato le vernici per le cabine, mentre il Comune di Verucchio ha contribuito con un finanziamento di alcune migliaia di euro. L’obiettivo principale è stato quello di “riqualificare e abbellire l’ambiente, oltre a dissuadere i vandalismi, poiché i luoghi con murales tendono ad essere rispettati e non imbrattati”.