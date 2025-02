Verucchio. Colpo da 30mila euro tra orologi e contanti

Colpo da 30mila euro tra orologi e contanti. Raffica di furti e effrazioni a Verucchio. Il modus operandi segue lo stesso copione: due (o più) malintenzionati passerebbero al setaccio le strade del borgo, verso l’ora di cena, quando le persone sono rincasate ma non hanno ancora attivato l’allarme. Ben differenti, però, gli esiti delle visite sgradite che si sono registrate negli ultimi giorni a Verucchio: in molti casi, infatti, i balordi “si limitano” a mettere a soqquadro l’abitazione in cerca di oro o contanti e se non li trovano si danno presto alla fuga. In un frangente tuttavia la razzia, come racconta la vittima, è andata a segno in via Che Guevara, «a fronte di un bottino da 30mila euro fra soldi e orologi di pregio». Superato lo choc iniziale, è seguita, come conferma, «regolare denuncia contro ignoti». Gli ultimi episodi, nel frattempo, hanno interessato la casa di una coppia di pensionati in via Roosevelt dove balordi hanno tentato, seppur senza riuscirci, di forzare una finestra al primo piano prima di tagliare la corda. Stessi momenti di paura si sono consumati di recente in via Barbatorta con l’antifurto che suonava e i ladri “al lavoro” mentre i proprietari erano fuori.

L’articolo oggi in edicola sul Corriere Romagna