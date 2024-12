Vent’anni fa la tragedia dello tsunami: i lutti di Ravenna e Rimini per il piccolo Alex e Morena

Vent’anni fa, quando in Italia era da poco passata mezzanotte del giorno di Santo Stefano , nell’Oceano Indiano un maremoto di magnitudo 9,1 innescò onde alte oltre 30 metri che portarono morte e distruzione in tutto il sud est asiatico, fino alle coste africane, a oltre 5mila chilometri di distanza. In quell’occasione tutto il mondo conobbe il significato della parola tsunami . Le immagini di quella tragedia sono ancora scolpite nella memoria collettiva.

Tra le migliaia di vittime - 230mila quelle stimate - anche due romagnoli. Alex Ceotto, la più piccola vittima italiana, aveva appena 2 anni e mezzo ed era figlio di un pasticcere ravennate, Giuliano, all’epoca 31enne e della moglie Thanya. Erano tutti e tre a Phi Phi Island, proprio di fronte alla pasticceria che gestivano in una delle isole più conosciute e visitate dell’intero subcontinente. Giuliano aveva lavorato durante la notte nel laboratorio della pasticceria, alle 9 doveva aprire il negozio ai clienti. Stava per alzare la serranda, quando è stato travolto dal maremoto. Alex era in braccio alla madre. L’onda oceanica, già carica di morti e di detriti, li ha trascinati per centinaia di metri. Giuliano, anche se ferito, riuscì a rimanere a galla così come sua moglie. Il piccolo Alex invece non ce l’ha fatta.

Rientrato temporaneamente a Lido Adriano, Giuliano Ceotto è però tornato in seguito in Thailandia mantenendo il proposito dell’epoca. In una intervista al Corriere Romagna disse infatti che il suo obiettivo era quello di ripartire un giorno per la sua terra d’adozione. Ora vive a Phuket con la numerosa famiglia. Ha infatti avuto altri tre figli, tra cui Alex, in ricordo del primogenito deceduto il 26 dicembre 2004. Pochi mesi dopo lo tsunami, infatti, Giuliano aveva rivisto Alex in un sogno premonitore. “Non piangete per me. Tra poco torno. Sono nella pancia della mamma” gli aveva rivelato il piccolo durante il sonno. Un presagio che si è trasformato in realtà non appena la moglie di Giuliano ha ricevuto l’esito delle cartelle cliniche. La ragazza era in dolce attesa.