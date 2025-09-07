Venezia, premio a Benedetta Porcaroli con il film girato anche a Rimini, Ravenna e Misano

VENEZIA. Il film “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli ha vinto il premio Leone Orizzonti al Festival Internazionale del Cinema di Venezia per l’attrice Benedetta Porcaroli. «Il film ha ricevuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission», ricorda il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. «Le riprese hanno toccato Ravenna, Rimini, Misano, Comacchio e Codigoro: luoghi della nostra regione che ancora una volta diventano protagonisti del grande cinema, raccontando al mondo la bellezza e l’unicità dell’Emilia-Romagna. Dal 4 dicembre, quando il film uscirà nelle sale, sarà anche un po’ la nostra terra a raccontarsi sul grande schermo».