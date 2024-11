Venerdì sciopero del trasporto pubblico per l’intera giornata. Assicurato lo scuolabus a Rimini

Venerdì 8 novembre è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, indetto dalle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA. Lo sciopero è motivato dall’interruzione delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro scaduto il 31 dicembre 2023.

Durante la giornata - informa Start in una nota - potrebbero verificarsi disagi sul regolare funzionamento del trasporto pubblico locale e del servizio traghetto a Ravenna. Non sono previste fasce orarie garantite per il servizio. Tuttavia, Start Romagna garantirà i servizi Scuolabus nel bacino di Rimini.

In occasione dell’ultimo sciopero indetto dalle stesse sigle sindacali, lo scorso 9 settembre, l’adesione era stata del 51,30% nel bacino di Forlì-Cesena, del 56,64% nel bacino di Ravenna e del 36,29% nel bacino di Rimini. Start Romagna si scusa anticipatamente per eventuali disagi.