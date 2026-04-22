Veleggiata da Rimini a Parenzo, un Adriatico per tutti con Esplora e Marinando

RIMINI. Il mare come simbolo di libertà e condividisione. E’ lo spirito che da sempre anima la veleggiata d’altura che unisce le due sponde del Mare Adriatico, da Rimini a Parenzo (Porec, Croazia) con un percorso di 84 miglia nautiche. Questa sesta edizione coinvolge già una quindicina di barche e un’ottantina di velisti, aperta a cabinati monoscafo.

La partenza, davanti al porto di Rimini per la gioia dei tanti habitué della ‘palata’ e dei turisti, è fissata per venerdì 24 aprile alle 18. Il briefing per gli equipaggi si terrà venerdì alle 16 presso la tensostruttura della darsena Marina di Rimini, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’assessora alla Transizione Ecologica e alla Blue Economy Anna Montini. Il Comune di Rimini ha assicurato il suo patrocinio all’evento.

La manifestazione, che ha fin dalla sua prima edizione finalità solidale e sportiva, vuole essere un ponte non solo tra le due sponde dell’Adriatico ma anche tra le persone. L’organizzazione è in capo al Marina di Rimini e alle associazioni Esplora e Marinando, da sempre impegnate sul tema dell’inclusione sociale. A bordo dell’imbarcazione Bichi, infatti, partecipano alla regata anche ragazzi seguiti da Esplora, che si sono preparati durante il campionato invernale Sardina Cup del Circolo Velico Riminese. Le miglia da percorrere sono 84 e a seconda del vento e delle caratteristiche della barca impegneranno gli equipaggi dalle 12 alle 16 ore. Le iscrizioni alla veleggiata sono aperte fino all’ultimo; gli organizzatori contano di vedere in acqua alla partenza una ventina di barche con un centinaio di velisti a formare i vari equipaggi, che vivranno un’esperienza indimenticabile tra emozioni e panorami mozzafiato. All’arrivo, sabato 25 aprile, si terrà la cena con cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco della millenaria cittadina istriana, che ospiterà per almeno tre giorni le imbarcazioni prima del loro ritorno in Italia. Da tempo tra Rimini e Parenzo si è creato una sorta di gemellaggio, un ponte ideale e culturale, che in futuro si punta a implementare ulteriormente. E’ allo studio il coinvolgimento delle scolaresche delle due città di mare all’interno del progetto Blue Lab​ che vede impegnato il Comune di Rimini.