Vasco Rossi, Wellness e Pentecoste. A fine maggio 2026 si annuncia il gran pienone per tutta la Riviera

RIMINI. «È vero: prenotare una sola notte è pressochè impossibile. Se non a prezzi esageratamente alti. Ma c’è una spiegazione». Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, cooperativa di Rimini con oltre 200 hotel associati, interviene sulla lamentela sollevata da un fan di Vasco Rossi impossibilitato a trovare una stanza libera per una sola notte in occasione del “soundcheck” di Vasco Rossi. Concerto gratuito, in programma allo stadio “Romeo Neri” il 29 maggio 2026, che il rocker di Zocca, riserva ai fans iscritti al club del “Blasco” in apertura di ogni tour annuale.

«Mi hanno chiesto anche 170 euro per una sola notte, in una camera singola, in un hotel 3 stelle. Altrimenti avrei dovuto prenotare per tre notti», aveva raccontato un fan del cantante qualche giorno fa.

«Capisco la sua delusione – commenta Carasso -, ma in quel periodo, oltre ai due concerti di Vasco, che si terranno il 29 e 30 maggio, c’è tutta una serie di eventi e appuntamenti che stanno costringendo gli albergatori a riservare le stanze a permanenze più lunghe, oppure a venderle, per un solo giorno, a tariffe evidentemente più alte del normale». Si tratta del festival del Wellness che si terrà dal 28 al 31 maggio. Senza dimenticare che siamo in periodo di Pentecoste e che, quindi, saranno tantissimi i tedeschi che si riverseranno in Riviera dal 24 al 31 maggio. E con un giorno di ferie (l’1 giugno) si può sfruttare anche il ponte del 2 Giugno».