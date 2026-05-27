Vasco Rossi, guida ai concerti di Rimini, dai parcheggi ai mezzi pubblici

RIMINI. “Meno due” al soundcheck del 29 maggio e “Meno tre” alla Data Zero del 30 maggio: sale l’attesa per la doppia data di Vasco Rossi allo Stadio Romeo Neri: sono sempre di più i fan accampati con le loro tende dietro allo stadio in attesa di veder passare Vasco “dalla carraia” verso il retropalco: un popolo che si ritrova per portare il suo abbraccio al Komandante e che si allarga di ora in ora.

Intanto prosegue il lavoro dell’imponente macchina organizzativa che è all’opera da mesi per garantire le migliori condizioni di sicurezza e ordine pubblico. Saranno circa 210 gli agenti della polizia locale impegnati su più turni (a cui si aggiungono le forze dell’ordine), 8 i parcheggi straordinari acquistabili on line attraverso il portale eventi di MooneyGo (https://www.mooneygo.it/acquista-parcheggio/it/) e tramite l’app EasyPark. A queste aree di sosta si aggiunge anche il parcheggio Settebello realizzato da Sistemi Urbani e gestito Fs Park, aperto dal 29 maggio per entrambe le date dell’evento, con 500 posti, non prenotabili anticipatamente, fino ad esaurimento posti. Anche Metromare e Trasporto pubblico verranno estesi negli orari di servizio e potenziati nelle corse.

«Il Comune di Rimini», si legge in una nota diffusa dall’amministrazione, «sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità locali di pubblica sicurezza, ha definito un piano di viabilità che intende offrire ai cittadini e ai partecipanti all’evento le migliori condizioni di sicurezza e incolumità pubblica, così da trascorrere al meglio questo straordinario evento. Le modifiche alla viabilità sono state pensate e realizzate in modo da ridurre il più possibile gli inevitabili disagi connessi con un evento di queste proporzioni».

Al seguente link si può trovare una mappa interattiva dove si illustrano le varie fasi della viabilità: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xdTgMdzXsqrvAWo5pA6hHY4V0Qza7wQ&usp=sharing