Vasco Rossi e wellness, Rimini verso il tutto esaurito

RIMINI. Per il fine settimana di fine maggio, tra le due date di Vasco Rossi, Riminiwellness e il congresso Scivac, gli hotel di Rimini vanno verso il tutto esaurito, con picchi già oltre il 90%. Lo fa sapere il Comune, annunciando che sono sold out con largo anticipo sia il soundcheck del 29 maggio, tradizionale regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco Fan Club, sia la “data zero” del Vasco Live, venerdì 30 maggio. I biglietti dei treni da Roma e Milano non si trovano e per il rocker sono in arrivo fan anche dall’estero. Sono infatti oltre 500 persone provenienti da 18 Paesi diversi per i concerti, con presenze anche da Australia, Argentina e Uruguay. Secondo i dati oltre mille partecipanti sono minorenni, mentre non mancano fan che superano i 90 anni. Il Blasco Fan Club ha lanciato anche le infradito “Il Blasco”, pensate per lasciare sulla sabbia l’impronta del logo. Intanto da oggi sono disponibili online i parcheggi per il soundcheck del 29 maggio e il concerto del 30 maggio. I posti auto possono essere acquistati tramite il portale eventi di MooneyGo (https://www.mooneygo.it/acquista-parcheggio/it/) e, da domani, anche tramite l’app di EasyPark. Non sarà possibile invece acquistare i biglietti in loco. “La città si accende come uno dei momenti più vitali dell’anno che prosegue con il ponte del 2 giugno- commenta la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert- le energie di Rimini Wellness, tra fiera e appuntamenti off in spiaggia e in città, si intrecciano con quelle del doppio concerto di Vasco Rossi, mentre il Congresso Scivac anima il Palacongressi di Rimini richiamando professionisti da tutta Italia”. Ci sono poi i flussi del ponte del 2 giugno e della Pentecoste, soprattutto dai mercati Dach con l’occupazione alberghiera “che indica già picchi oltre il 90% di occupazione e si punta al sold out”.