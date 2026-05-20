Vasco Rossi è arrivato a Rimini in vista del soundcheck e della data zero del nuovo tour

Vasco Rossi è arrivato nel pomeriggio di oggi a Rimini, dove il 29 e 30 maggio salirà sul palco per le due attesissime date del suo tour allo stadio Romeo Neri. La città si avvicina al grande evento all’insegna del tutto esaurito: sold out con largo anticipo sia il soundcheck, tradizionale regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco Fan Club, sia la “data zero” del Vasco Live, in programma il giorno seguente. Dopo le prove dei giorni scorsi in Puglia, il rocker di Zocca ha così raggiunto la Riviera dando ufficialmente il via alla settimana che porterà ai concerti destinati a richiamare migliaia di fan da tutta Italia.