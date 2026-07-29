Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini, ma il consiglio comunale si divide: “È un riconoscimento alla persona o un’iniziativa di marketing?”

Vasco Rossi è cittadino onorario di Rimini, ma il sì del consiglio comunale non arriva all’unanimità e non sono mancate le polemiche. La proposta, presentata dalla consigliera Gloria Lisi, è stata approvata con 18 voti favorevoli, 5 contrari e un’astensione. Ad appoggiare la cittadinanza i gruppi di maggioranza insieme a Gloria Lisi e al suo gruppo. Contrari la Lega e il consigliere Matteo Angelini (Lista 3V), mentre Fratelli d’Italia ha scelto di abbandonare l’aula prima della votazione. La consigliera Ada Di Campi, collegata da remoto, non ha seguito la linea del gruppo e si è astenuta.

Così il consigliere Matteo Zoccarato (Lega): “La cittadinanza onoraria è il massimo riconoscimento che una città possa attribuire. Dovrebbe essere riservata a personalità che abbiano incarnato valori, meriti civili, culturali, sociali o istituzionali di assoluto rilievo, rappresentando un esempio per la comunità. Ho l’impressione, invece, che questa iniziativa risponda soprattutto all’esigenza di ottenere qualche titolo di giornale in più, qualche comunicato stampa, qualche occasione mediatica aggiuntiva legata ai concerti e alla possibile cerimonia di conferimento. Un’operazione che rischia di svuotare di significato un riconoscimento che dovrebbe conservare un carattere di straordinarietà. Se l’obiettivo era valorizzare il rapporto che Vasco Rossi ha instaurato con Rimini, esistevano certamente strumenti più appropriati e coerenti, senza arrivare a banalizzare il valore della cittadinanza onoraria. Per questo motivo abbiamo espresso il nostro voto contrario, nella convinzione che le onorificenze più importanti debbano continuare a rappresentare un riconoscimento eccezionale, fondato sui valori e sui meriti della persona, e non diventare uno strumento di promozione o di marketing territoriale”.