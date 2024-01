Vasco Rossi a Rimini, indotto da 4 milioni: “E ora puntiamo al bis”

Con Vasco Rossi la riviera va al massimo. E non è solo un modo di dire. In questi giorni gli uffici del Comune hanno contato le presenze dei primi giorni di giugno 2023, quando il rocker si è esibito due volte di fila sul palco del “Romeo Neri” prima di lanciare il suo tour estivo.

Bene, numeri alla mano viene evidenziato come nel 2019 il fine settimana abbia registrato 87.919 presenze, contro le 131.581 del 2023. Tutto ciò passando per le 11.045 del 2022, le 44.532 del 2021 e le 6.963 del 2020 (quando però c’era il Covid). Tutto questo per dimostrare, algoritmo alla mano, come un grande concerto poi si traduca in un indotto molto remunerativo. Nel caso specifico dai 2,5 ai 4,3 milioni di euro. Ecco perché in vista dell’estate Palazzo Garampi sta lavorando per portare allo stadio uno o due big della canzone. Se poi in futuro verrà in aiuto anche il Pala arena inserito nei piani di sviluppo Ieg, tanto meglio.

Cosa è successo

Giugno 2023 è stato caratterizzato dal doppio concerto di Vasco Rossi allo stadio (sound check con i fan l’1 giugno e la “data zero” del 2 giugno).

Per la cronaca - fa notare Palazzo Garampi - l’evento si è si svolto quando la Romagna è stata travolta dall’alluvione.

A giugno però Rimini riuscì a contenere le disdette di prenotazioni, chiudendo con un -2,3% di arrivi e un -3,7% di presenze, contro Riccione (-12,8% e -8,8%), Cattolica (- 5,4% e -6,1%), Bellaria (-11% e -6,3%), Misano (-16 % e - 7,6%) e totale della provincia (-7% e -5,8%).

La forza del “Blasco”

Rispetto al 2019 (ultimo anno senza Covid) il guadagno del 2023 è stato quindi di 43.662 pernottamenti. Rispetto al 2022, invece, 20.536. Moltiplicato per 100 (valore convenzionale per presenza turistica), si può dire che avere un grande concerto a giugno per il territorio vale una ricaduta economica dai 2,5 ai 4,3 milioni di euro in un fine settimana.

“Lasciateli cantare”

Dopo i lavori eseguiti nel 2023 per incrementarne la capienza del Romeo Neri (25mila persone), il Comune lavorerà per portare altri concerti capaci di muovere migliaia di persone.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad nei mesi scorsi ha rimarcato come nel prossimo futuro lo sviluppo della Fiera dovrebbe regalare una struttura coperta capace di ospitare 15mila persone, dedicata proprio a grandi concerti ed eventi estivi.

Parola di sindaco

Data la premessa, viene logico pensare che Palazzo Garampi possa immaginare un bis dell’operazione “Blasco”.

«Come è noto Vasco Rossi cambia date e location da un anno all’altro per la sua tournee, peraltro già annunciata un paio di mesi fa - spiega il sindaco Sadegholvaad -. Per la data zero da quello che è già apparso sui giornali, altri Comuni (del Veneto) hanno messo sul piatto cifre pesantissime (500mila euro) per avere il concerto, comunque a pagamento».

Altri nomi di big? «Vediamo. Avendo fatto i lavori di adeguamento allo stadio, siamo in trattative per altri concerti, eventi, spettacoli di peso su cui al momento non posso dire altro. Abbiamo davanti qualche mese per lavorare. Sul medio periodo inoltre c’è la prospettiva della nuova struttura di arena che potrebbe essere presa in considerazione dal nuovo piano di sviluppo di Ieg. quella sarebbe la struttura ideale, capace di ospitare 15mila spettatori a sedere per eventi musicali e sportivi internazionali».