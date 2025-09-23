Vasco Rossi a Rimini: date e prevendita biglietti per soundcheck e data zero

Vasco Rossi sarà a Rimini per il soundcheck venerdì 29 maggio 2026 allo stadio Romeo Neri (evento riservato al Blasco Fan Club). Il giorno dopo (sabato 30 maggio) sempre allo stadio si svolgerà la data zero del Tour 2026. I biglietti per la data zero saranno disponibili dalle 12 di mercoledì 24 settembre su vascolive.vivaticket.it I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12 di giovedì 25 settembre. L’apertura della vendita generale partirà dalle ore 12 di venerdì 26 settembre su www.vivaticket.com

www.ticketone.it e www.ticketmaster.it