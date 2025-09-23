Vasco Rossi a Rimini: date e prevendita biglietti per soundcheck e data zero

Vasco Rossi sarà a Rimini per il soundcheck venerdì 29 maggio 2026 allo stadio Romeo Neri (evento riservato al Blasco Fan Club). Il giorno dopo (sabato 30 maggio) sempre allo stadio si svolgerà la data zero del Tour 2026. I biglietti per la data zero saranno disponibili dalle 12 di mercoledì 24 settembre su vascolive.vivaticket.it I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12 di giovedì 25 settembre. L’apertura della vendita generale partirà dalle ore 12 di venerdì 26 settembre su www.vivaticket.com

www.ticketone.it e www.ticketmaster.it

Nuova uscita in novembre

Nell’immediato: parte in questi giorni la prevendita del disco: “Vasco Live 2025 - The Essentials”, composto da 3 vinili e 2 cd, che uscirà il 14 novembre. Un progetto discografico che nasce dal concept del tour che “celebra la vita” e che vede inseriti negli album solo i brani “essenziali”, tutti quelli, cioè, che raccontano attraverso le liriche la trama di un’esistenza intera. In tutto 21 brani per circa 99 minuti. Segue lo stesso concept di Vita del tour, anche il libro fotografico, del live 2025: due ore di video con contenuti esclusivi e tanta musica dentro! A cura di Chiaroscuro Creative di Arturo Bertusi.

Le date del tour 2026

5 e 6 giugno - FERRARA - Parco Urbano G. Bassani

12 e 13 giugno - OLBIA - Arena

18 e 19 giugno - BARI - Stadio San Nicola

23 e 24 giugno - ANCONA - Stadio Del Conero

28 e 29 giugno - UDINE – Bluenergy Stadium

