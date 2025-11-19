“Variante Rimini-San Marino: la Regione ha comunicato la non conformità del progetto”: l’annuncio di Fratelli d’Italia

“La Regione ha comunicato la non conformità del progetto della Variante Rimini – San Marino agli strumenti urbanistici”. Lo annunciano in una nota il deputato di Fratellli d’Italia Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Rimini di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello.

“Lo scorso 4 giugno - continuano Buonguerrieri e Marcello - Anas ha proceduto a richiedere al MIT l’indizione della Conferenza di Servizi per l’acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla localizzazione e realizzazione dell’opera. Il MIT ha quindi attivato il procedimento di cui all’art.2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, chiedendo alla Regione Emilia-Romagna di pronunciarsi in merito all’accertamento di conformità urbanistica . La stessa Regione Emilia-Romagna, però, ricevuti i pareri degli Enti interessati, lo scorso 21 agosto ha comunicato al Ministero la non conformità del progetto agli strumenti urbanistici, unitamente alle richieste di integrazioni progettuali formulate dagli Enti interessati. Conseguentemente, con una nota dello scorso 26 agosto, il MIT ha invitato ANAS a riscontrare le suddette richieste, ai fini del prosieguo dell’iter procedurale”.

“Come Fratelli d’Italia continuiamo a seguire l’evoluzione degli eventi – chiosano Buonguerrieri e Marcello - con il consueto e fattivo impegno di chi lavora pancia a terra per la realizzazione di obiettivi concreti al servizio dei cittadini “.