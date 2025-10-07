Vanessa, la giovane truccatrice di San Giovanni in Marignano alla finale mondiale in Turchia

Vanessa Maffucci nell’Olimpo mondiale del trucco permanente. La marignanese, professionista con oltre 19 anni di esperienza nel settore del trucco permanente, ha infatti conquistato il primo posto al Campionato Wulop Svizzera 2025 in ben due categorie del prestigioso concorso: labbra effetto rossetto e eyeliner sfumato. Un traguardo importante, riservato a pochissimi. Si tratta di due riconoscimenti di altissimo valore tecnico, ottenuti in una competizione tra le più autorevoli e selettive del settore a livello internazionale, grazie a padronanza tecnica, sensibilità artistica e attenzione maniacale ai dettagli dimostrati dalla dermopigmentista marignanese. Il traguardo raggiunto, consentirà a Maffucci di partecipare alla finale mondiale Wulop 2025, “World Universal League of Permanent Make Up”, che è la più importante competizione mondiale nel campo del trucco permanente e della dermopigmentazione, che si terrà in Turchia, il prossimo 28 e 29 ottobre, dove la talentuosa artista rappresenterà l’Italia e la Svizzera con la squadra di Vika Academy. In Turchia si confronteranno i vincitori di oltre 80 paesi. «Questi risultati sono il frutto di tanto studio, costanza e disciplina – spiega Vanessa Maffucci -. Ogni competizione è un’occasione per crescere e per rappresentare al meglio la professionalità italiana nel mondo del trucco permanente. Il mio obiettivo primario è ispirare le colleghe a credere nei propri sogni, a non mollare mai per ottenere ciò che si desidera».

Operatrice e trainer ufficiale della prestigiosa Vika Academy, Maffucci insegna tecniche avanzate di trucco permanente in tutta Italia. La sua sede principale si trova a San Giovanni in Marignano, ma i suoi lavori e corsi sono richiesti in numerose città italiane.