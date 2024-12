Valore Romagna sfida anche Amazon, arriva il bonus: più acquisti sul territorio più soldi alle scuole

NOVAFELTRIA. Parte ufficialmente Valore Scuola, l’iniziativa sociale di Valore Romagna a sostegno della didattica locale: le scuole della Valmarecchia che aderiranno al progetto, rilasciando direttamente alle famiglie la nuova card gratuita di Valore Romagna, riceveranno ogni anno un bonus in denaro sulla base (e in percentuale) degli acquisti effettuati dagli utenti stessi nei negozi del circuito. Più acquisti sul territorio, più soldi alla scuola. Una vera e propria rivoluzione che, ponendo al centro l’economia locale (focus del progetto), ha come obiettivo quello di mettere realmente a sistema tutti i comparti e le anime di una comunità.

Tra i primi a sposare l’iniziativa l’istituto comprensivo Battelli che, tra Novafeltria, Talamello e San Leo, conta 13 plessi e più di 900 ragazzi. Ma l’obiettivo, spiegano i promotori dell’’iniziativa, è quello di coprire in pochi mesi l’intero territorio, da Santarcangelo fino a Montecopiolo.

«Un’iniziativa in cui crediamo molto che, in linea con la filosofia di Valore Romagna, mira a costruire un valore circolare, coinvolgendo tutti i pezzi di una comunità”, spiega Marco Fratta, uno dei soci fondatori insieme a Basilio Martorana e Simone Bertozzi. «Per l’utente fare acquisti in un negozio di paese avrà un valore multiplo: oltre a ricaricarsi in modalità cashback, aiutando di fatto l’economia di prossimità, sosterrà anche la scuola del proprio territorio, quella in cui magari studia il figlio. Per le persone – annuncia Fratta - sarà uno stimolo in più per comprare locale, aggiungendo un altro vantaggio, di carattere sociale, a quello meramente economico di risparmio».

«Basta guardare cosa fanno i grandi colossi come Conad, Decathlon e addirittura Amazon, gli stessi che in parte stanno affossando l’economia locale, da anni impegnati con iniziative similari a sostegno di sport e scuola con l’obiettivo, nemmeno troppo indiretto, di stimolare gli acquisti. Noi vogliamo dare gli stessi strumenti ai piccoli negozi, dando un motivo in più alle persone per spendere sul territorio e comprare locale. Non»”, conclude Simone Bertozzi.

La piattaforma, attiva da novembre 2022, conta quasi 5mila iscritti in Valmarecchia: anche chi è già registrato sul sito www.valoreromagna.com potrà dunque aiutare la scuola del proprio territorio scegliendo l’istituto che intende premiare con il bonus direttamente all’interno del proprio profilo.