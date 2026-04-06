Valmarecchia, ragazzino risucchiato dal bocchettone della piscina è in gravissime condizioni

RIMINI. Un 12enne è in condizioni gravissime all’ospedale di Rimini in seguito a un incidente verificatosi ieri mattina in una piscina di un centro della Valmarecchia. Il ragazzino si trovava insieme ai familiari per festeggiare la Pasqua e, dai primi riscontri, sarebbe stato risucchiato da un bocchettone intrappolandolo sott’acqua e impedendogli di respirare mandandolo in arresto cardiaco. I primi soccorsi hanno subito attuato le manovre di rianimazione e il ragazzino è stato poi trasportato all’ospedale Infermi di Rimini dove versa in gravissime condizioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Novafeltria che hanno già ascoltato alcuni testimoni.