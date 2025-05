Valmarecchia contro l’impianto eolico. Il presidente della Toscana ribatte: “La nostra è una posizione di buon senso” VIDEO

Il maxi impianto eolico di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo ma al confine con l’Emilia-Romagna, ha ricevuto il via libera della Regione Toscana. L’impianto, però, non piace ai dirimpettai della provincia di Rimini, tanto che il governatore emiliano-romagnolo, Michele De Pascale, non ha mancato di esprimere il proprio disappunto. Perplessità che non fanno breccia, tuttavia, nel presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che incalzato dai giornalisti durante una conferenza stampa sulle comunità energetiche fa quadrato attorno alla scelta dell’ente: “Erano stati presentati da vari operatori progetti per installare 65 pale eoliche sul crinale, abbiamo raccolto il parere positivo del sindaco nella prospettiva di realizzarne sette - chiarisce il governatore - sulle altre abbiamo dato pareri negativi”. Di conseguenza, rimarca, “non si può accusare la Toscana di pensare a un’impostazione a favore ‘senza se e senza ma’ sull’eolico”. In effetti, invita a considerare Giani, “laddove vediamo che non ci sono le condizioni accogliamo i pareri tecnici ed esprimiamo una pronuncia negativa. Dove invece, come in questo caso, c’è il parere del sindaco e riguarda sette pale su 65, riteniamo di avere una posizione equilibrata e di buon senso”.