Valmarecchia. Cane precipita in un dirupo sul monte Pincio: salvato dai vigili del fuoco dopo 4 ore

VALMARECCHIA. I vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria sono stati impegnati ieri nel difficile salvataggio del cane Gaspare. Dalle prime ore del 4 novembre, una squadra di soccorritori è stata mobilitata per il recupero del cane precipitato in un ripido dirupo.

L’incidente è avvenuto nei pressi del Monte Pincio, all’interno del comune di Talamello. Protagonista della disavventura è Gaspare, un giovane Labrador di circa un anno e mezzo di età, che per cause ancora da precisare è scivolato nel precipizio, finendo a circa 40 metri dalla strada principale. Il proprietario, che lo cercava senza sosta dalla notte precedente, ha dato l’allarme.

La situazione ha richiesto l’impiego di una decina di operatori specializzati. I vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere a manovre complesse e all’utilizzo di tecniche Speleo alpino fluviali (Saf). Queste tecniche, essenziali in ambienti impervi e per interventi in corda, hanno permesso di calare in sicurezza un soccorritore che poi è riuscito a risalire con il cane senza provocargli ulteriori traumi.

L’intervento è durato circa quattro ore, al termine, Gaspare è stato subito riconsegnato al proprietario.