Valentina, la star del trucco semipermanente: “Sopracciglia? Tatuaggio sì, ma che non si vede”

Trucco semipermanente, una riminese sul tetto del mondo. Da sempre affascinata dal mondo dell’estetica, la 36enne Valentina Macellari, dermopigmentista e riminese doc, sta ridefinendo gli standard del trucco semipermanente a livello mondiale. Valentina ha scalato le classifiche nazionali e internazionali, affermandosi come una delle professioniste più apprezzate nel settore, collezionando nel 2024 un palmarès che l’ha consacrata come la numero uno nella disciplina Hairstrokes, una tecnica avanzata che simula il disegno naturale dei peli sopraccigliari, donando un effetto iperrealistico. L’obiettivo? Valorizzare il viso e intensificare lo sguardo, la prima arma di seduzione cantata dai poeti sin dalla notte dei tempi. Non l’unico risultato, quello appena conquistato, in quest’annata ormai agli sgoccioli, che ha visto Valentina brillare in numerose competizioni tra Grecia, Roma e Cipro dove ha sfidato talenti da tutto il mondo il 19 novembre scorso. Intanto nel centro di Rimini, in via Raganella 1, si è ritagliata un angolo di bellezza, dedicato tra l’altro alla cura dello sguardo, il suo centro estetico ribattezzato “Estetica Litsea”.

Valentina, in cosa consiste la tecnica Hairstrokes?

«Si tratta di una delle frontiere più innovative del trucco semipermanente. Consiste nell’applicazione di pigmenti specifici che, attraverso una manualità precisa e dalla vena artistica, riproducono con fedeltà i peli naturali delle sopracciglia. Una tecnica, questa, molto difficile da eseguire e che richiede competenze e grande sensibilità estetica. Chi si guarda allo specchio dopo il tatuaggio non distingue più i peli veri da quelli aggiunti. Detto questo, esistono diverse categorie nel mondo del trucco semipermanente: occhi, labbra e appunto sopracciglia».

È soddisfatta dei risultati conseguiti finora?

«Senz’altro anche perché il mio percorso testimonia come una piccola realtà locale possa raggiungere le vette dell’eccellenza globale. Mi hanno chiesto di partecipare come giudice o come speaker a altri eventi internazionali».

Cosa ha vinto?

«Numerosi premi dagli sponsor, tra cui macchinari. Nella sfida mondiale a squadre, con altre quattro colleghe italiane abbiamo siamo salite sul secondo gradino del podio. Una prima volta assoluta».

Sopracciglia: quanto incidono sull’armonia di un volto?

«Moltissimo, sono la sua cornice e devono essere adatte, anzi in relazione con il viso».

Il trucco semipermanente è destinato solo a chi arcate sopracciliari rade o a quante hanno esagerato con le pinzette?

«Assolutamente no, ho anche clienti vent’anni che non si sono fatte prendere la mano. Questa tecnica migliora le sopracciglia naturali».

La durata di questa tecnica?

«Al massimo due anni, ma il tempo è variabile e dipende da molti fattori: dal tipo di pigmento usato alla tipologia di pelle sino al lavoro eseguito».

Se una cliente si pente, esistono dei ritocchi intermedi per lenire il colpo d’occhio?

«No, per questo bisogna scegliere l’operatore giusto: il tatuaggio non si toglie prima del tempo con la bacchetta magica ma solo tramite laser».

Ci sono accorgimenti da seguire dopo il trattamento?

«Nessuno in particolare».

ll trend che va più di moda in questo momento?

«Il tatuaggio c’è ma non si vede».

Una celebrità romagnola che ha belle sopracciglia in armonia col suo viso?

«L’attrice riccionese Martina Colombari».

Il suo obiettivo?

«Continuare a crescere ma anche ispirare i giovani a credere nei propri sogni, anche attraverso la mia nuova scuola di formazione».