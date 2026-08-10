Vacanze in Romagna estate 2026: 10 esperienze imperdibili tra mare ed entroterra

C'è una Romagna che va oltre la classica giornata sotto l'ombrellone. È una terra capace di sorprendere con avventure sensoriali, tradizioni riscoperte e scorci inaspettati. Un mosaico di esperienze autentiche che si trasformano nei ricordi più vividi da portare a casa. Ecco i 10 appuntamenti imperdibili che riassumono il lato più affascinante, originale e suggestivo dell'estate romagnola 2026.

1. La canoata notturna alla Diga di Ridracoli

Per chi cerca la Romagna più autentica e wild, l'appuntamento è venerdì 28 agosto sulle acque del Lago di Ridracoli (FC). L'evento “Stelle a filo sull’acqua” (dalle 18:30 alle 23:00, in collaborazione con Outdoor Romagna ASD) inizia con un aperitivo a chilometro zero al tramonto, per poi trasformarsi in un'esplorazione notturna in canoa. Avvolti dal silenzio della natura e sotto un cielo stellato incontaminato, si pagaia alla scoperta degli angoli più nascosti di questo maestoso bacino dell'entroterra.

2. A cavallo nel cuore del Parco del Delta del Po

Un'avventura slow, accessibile dai 9 anni in su, per disconnettersi dal caos quotidiano. Fino alla fine di agosto, ogni martedì e giovedì dalle 9:00 alle 10:30, è possibile esplorare le oasi incontaminate del Parco del Delta del Po (FE) in sella ai docili cavalli di razza Delta-Camargue dell'Allevamento Spiaggia Romea. Accompagnati da una guida specializzata, l'escursione di circa un'ora attraversa paesaggi di straordinaria bellezza naturalistica, permettendo di entrare in perfetta armonia con l'anima più selvaggia del territorio.

3. La Valmarecchia vista dall'alto: volo in mongolfiera

Cambiare prospettiva per trasformare il paesaggio in una cartolina vivente. Tutti i weekend di agosto, l'entroterra riminese offre la magia del volo libero in mongolfiera. Con partenze all'alba o al tramonto dalla località Campiano a Talamello (su prenotazione), il volo di circa un'ora e un quarto permette di sorvolare i magnifici profili della Rocca di San Leo, di Maiolo e dello stesso Talamello. Uno dei panorami più spettacolari di tutta la regione, sospesi tra cielo e terra.

4. Il ritorno dei “Trattaroli”: la Pesca alla Tratta a Cesenatico

Un suggestivo rito marittimo d'altri tempi che torna a vivere grazie a un'eccezionale deroga ministeriale. Giovedì 27 agosto, alle prime ore del mattino sulla Spiaggia Libera di Ponente a Cesenatico (FC), va in scena la rievocazione della pesca “alla Tratta”. Coordinati dal Museo della Marineria, i “trattaroli” (gli antichi pescatori) si esibiscono in una vera e propria danza sulla battigia per recuperare a mano la rete calata al largo. Una rara occasione per toccare con mano l’identità marinara più genuina e il patrimonio immateriale romagnolo.

5. Brindisi al tramonto: Aperitivo dal Balcone del Sasso

Il classico rito dell'aperitivo incontra la grande storia. Per tutto il mese di agosto, fino alle ore 20:00, la storica Rocca Malatestiana di Verucchio (RN) – inserita nel circuito dei Castelli dell’Emilia-Romagna – ospita l'Aperitivo dal Balcone del Sasso. L'esperienza abbina la visita alla fortezza medievale a una degustazione di eccellenze locali: calici di Rebola (vitigno autoctono) o Sangiovese biologico e assaggi del territorio, il tutto godendo di una vista mozzafiato sulla Valmarecchia infiammata dalla luce del tramonto.

6. Il sapore del mare: colazione in pedalò all'alba

A Rimini sud, il Bagno 133 (Bagno Giorgio) ha inventato il risveglio perfetto. Su prenotazione (al numero 339.7679756) e compatibilmente con le condizioni del mare, ci si ritrova in spiaggia intorno alle 6:00 del mattino per prendere il largo in pedalò prima che il sole faccia capolino dall'orizzonte. L'attesa viene premiata dall'arrivo del bagnino, che raggiunge i bagnanti a bordo del tradizionale moscone a remi per consegnare la colazione direttamente in mezzo al mare.

7. Santarcangelo Sotterranea: un labirinto di misteri

Lontano dal sole della costa, le viscere di Santarcangelo di Romagna (RN) offrono un rifugio a 13°C costanti. Il borgo nasconde un labirinto di 160 grotte tutte da esplorare. Le visite guidate di 50 minuti (con partenza dallo IAT Pro Loco) conducono nella Grotta Monumentale Pubblica e, meteo permettendo, nella casamatta di Piazza Balacchi. Tornati in superficie, il borgo natale del poeta Tonino Guerra merita una sosta culturale tra il Museo a lui dedicato, l'eccentrico Museo del Bottone e l'Antica Stamperia Marchi, che vanta un mangano in legno del '600 ancora in uso per la stampa a ruggine.

8. Souvenir digitali: i due selfie simbolo dell'estate

L'arte e il paesaggio diventano cornici perfette per i social.

· A Ravenna, capitale del mosaico, le mosaiciste Elisa Brighi ed Evelina Garoni della bottega Dimensione Mosaico (proprio di fronte al murale di Dante firmato da Kobra) hanno realizzato due grandi ali d’angelo ad altezza d’uomo ispirate al cielo di Galla Placidia. Posizionarsi al centro per “indossarle” è diventato un rito.

· A Rimini, il Bagno 24 ospita l'iconica altalena sul mare, simbolo della Dolce Vita anni '50 e '60. Riportata in auge nel 2016 dall'associazione Rimini Sparita, celebra il suo decimo anniversario regalando lo scatto estivo per eccellenza: seduti a pelo d'acqua mentre il sole cala all'orizzonte.

9. Il “must-have” in valigia: la t-shirt di Romagna Mia

La colonna sonora della regione si indossa. Il gadget per eccellenza dell'estate è la t-shirt 100% cotone dedicata a “Romagna Mia”, con la celebre strofa “Senza di te non si può star” stampata sul retro. Un omaggio a Secondo Casadei e al ballo Liscio (candidato a Patrimonio Immateriale UNESCO). Il capo, realizzato da Casadei Sonora – storica casa editrice musicale della famiglia Casadei – è acquistabile comodamente online, perfetto per portare a casa lo spirito allegro di questa terra.

10. Piedi nella sabbia e naso all'insù: i grandi fuochi sul mare

Dalla notte di San Lorenzo a Ferragosto, la costa si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Ecco l'agenda degli spettacoli pirotecnici:

· Martedì 11 agosto (ore 23:00): Marina Romea, Bagni Boca Barranca, Mercurio, Battigia 42 e Graziella 44.

· Giovedì 13 agosto: Miramare di Rimini, Bagni 138-140, per salutare il picco delle Perseidi.

· Venerdì 14 agosto: Riccione (dopo il concerto degli Eiffel 65 in Piazzale Roma), Misano (spiaggia centrale e Parco Mare Nord), Bellaria (Porto Canale) e Punta Marina Terme (ore 23:30 tra la spiaggia libera e il Bagno Tiziano).

· Sabato 15 agosto (Ferragosto): Cattolica (ore 22:30, spiaggia antistante Piazzale Primo Maggio), Lido delle Nazioni sui Lidi Ferraresi (ore 23:30) e il gran finale ravennate con “I Fuochi del Candiano” al molo guardiano nord (ore 23:45).