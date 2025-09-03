Vacanze a Rimini e affitti brevi, task force contro i furbetti

Un’attività di verifica che si è concentrata anche sui Peep, abitazioni che non possono essere destinate a fini turistici, se non rinunciando alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa per gli alloggi popolari. «E in questo ambito – sottolinea il Comune - sono emerse una decina di casi in cui i proprietari di alloggi Peep avevano dato in locazione il proprio appartamento. Per poi scegliere di regolarizzare la propria posizione, rinunciare alle agevolazioni fiscali, e poter proseguire nella locazione, a fini turistici, del proprio immobile». Incalza allora l’assessore al Bilancio Juri Magrini: «Quest’attività, avviata già prima dell’estate, ci permette non solo di far emergere situazioni irregolari, ma soprattutto di avere un’idea più chiara dell’evoluzione di un fenomeno che coinvolge tutte le città che hanno nel turismo uno dei driver economici principali. Il lavoro di accertamento infatti non si traduce tanto in un rientro per l’Amministrazione di risorse economiche, quanto nell’intenzione di monitorare un ambito che, in considerazione delle diverse contraddizioni normative, si presta a storture che finiscono per alterare gli equilibri del mercato turistico e immobiliare». Chiosa quindi Magrini: «Per questa ragione ci stiamo muovendo, in sinergia con la Regione e con altre Amministrazioni dell’Emilia Romagna, per avanzare proposte da inserire in una normativa quadro che disciplini la materia e che agisca su temi come l’effettiva residenza degli immobili in locazione e il cambio della destinazione d’uso».