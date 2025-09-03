Vacanze a Rimini e affitti brevi, task force contro i furbetti

Oltre mille appartamenti ad uso turistico. Tra case vacanze (990) e B&B (64). Che, dopo il varo della legge nazionale sull’obbligo del Codice identificativo nazionale (Cin) per chi veicola la propria casa nel settore degli affitti brevi, risultano regolarizzati a Rimini. E sui quali Palazzo Garampi possiede dati chiari e trasparenti. Almeno 1.054 abitazioni tolte dal mercato nero e abusivo in cui naviga, a volte, il settore ricettivo. Contro il quale pubblico e privato, albergatori e amministrazione comunale, puntano il dito da anni. E per il quale Palazzo Garampi ha attivato una task force in grado di far emergere situazioni di elusione tributaria.

La task force

Un gruppo di lavoro composto da ufficio tributi, sportello attività produttive, polizia locale e ufficio Peep che, lunedì, si è riunito per la prima volta al termine della stagione estiva definita “alta”, quella che va da inizio luglio a fine agosto, che è poi la più redditizia per chi affitta case ai vacanzieri. Un vertice determinante per condividere dati catastali, anagrafici e delle piattaforme di gestione delle locazioni. «Un’attività di monitoraggio e verifica – spiega Palazzo Garampi - che proseguirà nei prossimi mesi e che, da quando è stata avviata, ha prodotto, nel corso degli ultimi mesi, 47 segnalazioni al Suap per approfondimenti, su tre filoni specifici: la mancata registrazione di appartamenti ad uso turistico al Suap, la locazione di immobili accatastati come garage-capannoni e la verifica della reale residenza-dimora di chi affitta, per accertare l’eventuale fruizione impropria di esenzioni o riduzioni sull’Imu. In quest’ultimo caso, l’ufficio tributi sta completando l’invio di 12 “schemi d’atto” ai cittadini, per avviare un percorso di collaborazione con l’Ente e accertare le irregolarità».

Case popolari nel mirino