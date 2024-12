Vacanza in Romagna al B&b, stop al check-in da remoto: “Giusto, ma per adeguarsi serve tempo”

La stretta sulle sempre più usate keybox e pulsantiere, utilizzate per consentire ai turisti di procedere con il self check-in quando si arriva in un appartamento senza la presenza del gestore, si è abbattuta sul mondo degli affitti brevi. Un settore in fermento che alle prime avvisaglie, al G7 Turismo del mese scorso, aveva messo in essere le prime manifestazioni di protesta. Ora una nuova circolare del Viminale ha sancito il colpo di spugna sull’identificazione da remoto automatizzata degli ospiti spiegando che non soddisfa i requisiti previsti dalla legge e ribadendo l’obbligo dei gestori di dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento d’identità e di comunicare le generalità degli ospiti alle questure territorialmente competenti entro le 24 ore successive.

Le perplessità

Un provvedimento che non ha trovato grossi oppositori nel merito - la più decisa è stata l’associazione Italiana Gestori Affitti Brevi-Aigab - ma ha sollevato qualche perplessità nelle modalità. Anche in Romagna. A esprimerle è soprattutto il delegato al turismo della Confartigianato provinciale di Ravenna Giovanni Rocchi. «L’associazione dei B&B e Room & Breakfast associa una sessantina di strutture, la maggior parte nel centro storico, ma la nostra tipologia preminente è quella dell’attività familiare in cui il check in avviene in presenza. La norma è in gran parte corretta, perché fino a ora ci si trovava a combattere la concorrenza sleale di chi faceva tutto da remoto in un mondo in cui alberghi e strutture ricettive hanno sempre fatto del check in un punto di forza pagandone il costo. Senza considerare i rischi per la sicurezza, l’antiterrorismo e aspetti del genere perché le segnalazioni alle Questure non sono così puntuali e la verifica dei documenti è più lacunosa. L’unico aspetto un po’ negativo è che non ci sono stati un processo di condivisione o una definizione dei tempi come ad esempio è avvenuto per il Cin, il Codice identificativo nazionale che ha aiutato a rendere più corretto il conteggio delle presenze e per cui si è concesso un anno per adeguarsi: quello che chiediamo è di dare ai titolari delle strutture la possibilità di uniformarsi, perché non si riesce a organizzarsi dall’oggi al domani e tutti devono avere gli stessi strumenti e gli stessi obblighi».

«Stesso trattamento»