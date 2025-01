Vacanza con il cane per 8,5 milioni di italiani: a Rimini 500 hotel accettano gli animali

Il gelato per il cane, l’hotel con pacchetto di benvenuto fatto di ciotole per cibo, cuccia confortevole e ‘Bau buffet’, spiagge dedicate con ombrellone, piscinetta e servizi su misura in mare e poi ancora negozi e ristoranti ad hoc, tutto per una vacanza pet friendly.

La prima necessità è l’albergo adatto dove soggiornare: Rimini che è la città dell’accoglienza per antonomasia, da anni è all’avanguardia in questo campo. Ecco perché non stupisce di scoprire che la città è anche pet friendly: ad oggi infatti ospita oltre 500 alberghi che offrono soggiorni a 6 zampe e che accettano cani di tutte le taglie e razze e animali domestici in generale. Con alcune eccellenze nell’abito dei servizi rivolti all’accoglienza degli amici a quattro zampe che vanno dal menù per cani, al bau buffet fino al dog sitter e alla consulenza personalizzata con educatore cinofilo. Sono infatti numerosi gli hotel – tra i ben 500 che accettano animali da compagnia – che offrono anche alimentazione su misura per i quattrozampe. Si spazia da un menù con cibi dedicati esclusivamente a loro a fino a portate cucinate direttamente dallo chef dell’albergo, come nel caso ad esempio dell’Hotel Principe che tra l’altro prepara golosi biscotti per i cagnolini ospiti. Se poi serve qualcosa di particolare, sia in quanto a cibo che ad altri articoli di uso comune per i propri amici, anche in questo caso a Rimini c’è tutto quello che serve: sono infatti oltre 20 i negozi per animali sparsi su tutto il territorio cittadino, alcuni dei quali hanno anche un servizio di consegna a domicilio degli acquisti per i turisti che sono in albergo o in altre sistemazioni turistiche. A Rimini non poteva mancare l’Ice Dog: dalla spiaggia 81 ad una gelateria in centro storico.

“A Rimini c’è una vera tradizione – spiega Fabio Bullini del portale specializzato mypethotel.it – di grande attenzione da parte degli operatori turistici di chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Anche i padroni però devono stare attenti e fare sempre la loro parte: ad esempio chi viaggia col pet deve ricordarsi di avere sempre con sé il libretto sanitario dell’animale che va mostrato in albergo per essere registrati senza problemi ed esibito in caso di controlli o altre problematiche”.