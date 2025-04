Una coppia di oche egiziane... in vacanza a Rimini nei pressi del Ponte di Tiberio. I consigli dei volontari del Cras Rimini: “Questa coppia di oche egiziane ha scelto la zona del Ponte di Tiberio per fare il nido ed allevare i piccoli. Non hanno bisogno di nulla. Non date cibo. Renderle confidenti le mette in pericolo perché le persone non sono tutte buone. Meglio che abbiano paura dell’uomo e gli stiano lontano. Non devono essere recuperate perché il luogo è adatto alla loro permanenza”.