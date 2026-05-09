Uno Bianca, si è ucciso uno dei componenti della banda

RIMINI. Uno dei componenti della Uno Bianca, Pietro Gugliotta, si è tolto la vita a gennaio impiccandosi nella sua casa di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone. Aveva 65 anni. La notizie è uscita solo oggi, riportata dai quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Il poliziotto originario di Catania era in servizio alla centrale operativa della questura di Bologna quando fu arrestato il 25 novembre del 1994. Fu condannato a 20 anni per rapine compiute nel Riminese e per il supporto dato ai fratelli Savi. Uscì dal carcere della Dozza nel luglio 2008. A lui non furono attribuiti omicidi.

Viveva in Friuli, con la sua seconda moglie, dove aveva lavorato in una cooperativa di reinserimento degli ex detenuti. Un anno fa la pensione. Sul posto del decesso è intervenuta anche la Polizia Scientifica. Da quanto emerso si sa comunque che Gugliotta era al corrente della nuova indagine aperta dalla procura di Bologna sui crimini della banda della Uno Bianca (24 morti e 100 feriti).