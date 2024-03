Università. Scontri a Bologna tra collettivi e polizia all’inaugurazione dell’anno accademico VIDEO GALLERY

BOLOGNA. Scontri tra collettivi e Polizia a Bologna a pochi metri dal teatro dove è in corso l’inaugurazione dell’anno accademico con il ministro Bernini. Giunti in via Indipendenza diretti verso il teatro Manzoni, ma bloccati dal “muro” di poliziotti in assetto antisommossa, i collettivi hanno denunciato i rapporti dell’Alma Mater con Israele e gridano “fuori Israele dall’Università”, additando l’Ateneo come “complice del genocidio a Gaza”. Dopo aver ottenuto di far parlare una delegazione alla cerimonia, in cinque si sono diretti con un rappresentante della Digos verso il teatro. Al prolungarsi dell’attesa, però gli animi si sono scaldati e i manifestanti - circa 200 - si sono diretti contro i poliziotti, che hanno risposto con cariche di alleggerimento. Sono volati sputi e qualche bottiglia, un cestino dei rifiuti è stato buttato a terra. Un manifestante è stato ammanettato e rilasciato qualche minuto dopo.