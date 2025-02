Università e iscritti: crescono Ravenna, Rimini e Cesena, in leggero calo Forlì

Crescono, rispetto allo scorso anno, i numeri delle immatricolazioni dell’Università di Bologna per l’anno accademico 2024/2025 e fanno registrare aumenti particolarmente significativi sul fronte degli studenti internazionali (+23%) e dei corsi di laurea magistrali (+8%). Nel dettaglio, i nuovi iscritti all’Alma Mater sono 26.748, rispetto ai 25.937 dello scorso anno accademico alla stessa data. A questo dato va aggiunto un contingente di circa 1.000 studenti internazionali che sono ancora in fase di perfezionamento.

In totale, l’Università di Bologna tornerà quindi a superare i 90mila iscritti. Aumentano del 7,8%, superando quota 9.600, le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale: a conferma dell’attrattività dell’Alma Mater, il 50% delle matricole magistrali ha svolto il triennio in altro Ateneo. Rispetto alla distribuzione nei Campus, sono in aumento le sedi di Bologna (+3%), Cesena (+3%), Ravenna (+12%), Rimini (+4%), in leggero calo Forlì (-2%).