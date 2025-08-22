Rimini, donna di 62 anni muore in Trentino durante l’escursione

Un’escursionista è morta oggi in Trentino, in val Rendena, per una caduta lungo il Sentiero dell’Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta.

Secondo quanto riferisce il Soccorso alpino trentino, risiedeva a Rimini e aveva 62 anni. La donna stava camminando in compagnia del figlio quando, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è caduta per 150 metri fuori traccia, arrestando la propria caduta soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante. La chiamata al 112 è arrivata verso le 14.20 da parte del figlio, che aveva assistito impotente alla scena, mentre una seconda chiamata è giunta anche pochi minuti più tardi da parte di altri passanti che si trovavano sul sentiero sottostante e si erano imbattuti nel corpo esanime dell’escursionista. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso alpino e speleologico Trentino raggiungevano via terra il luogo dell’incidente.