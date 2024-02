Cento candeline per Franco Prioli, una vita nel blu dell’Adriatico. Nato a Cattolica il 12 febbraio del 1924, è conosciuto come “Patalnon”, il soprannome che ha ereditato dal padre in una famiglia che da generazioni ha il mare nel sangue. Un compleanno da record, il suo, che è stato festeggiato lo scorso week-end insieme alla città, ai due figli di 72 e 66 anni e ai nipoti di 48 e 42. Tra abbracci e occhi lucidi è arrivata anche una sorpresa: il riconoscimento di cui è stato insignito sabato presso la Casa del pescatore alla presenza della sindaca, Franca Foronchi. Vedovo da 16 anni, Franco aveva sposato nell’ottobre del 1950 Angelina Borghini, la dolce metà che aspettava i suoi rientri sul molo, con il cuore in gola e i bambini attorno, pronta a mettersi in cammino per vendere parte del pescato.