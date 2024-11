Un quindicenne denunciato per la “guerra dei botti” a Ospedaletto di Coriano. Aveva una tanica di benzina e un accendino

Un quindicenne denunciato a piede libero per la “guerra dei botti” a Ospedaletto di Coriano nella notte di Halloween. Nell’occasione oltre duecento giovani si erano dati appuntamento via social per festeggiare la serata con fuochi d’artificio e petardi. Diversi cassonetti sono stati danneggiati dalle fiamme, che hanno anche coinvolto una rotoballa posizionata sulla strada e un’auto parcheggiata nelle vicinanze. L’operazione dei Carabinieri, supportati dalla Polizia Locale Intercomunale di Riccione, Misano e Coriano, ha portato all’identificazione di oltre cento partecipanti, per la maggior parte giovani e giovanissimi. Tra questi, è stato denunciato alla Procura dei Minorenni di Bologna un quindicenne, trovato nei campi con un passamontagna, una tanica di benzina e un accendino, e ritenuto il presunto responsabile di alcuni incendi appiccati nell’area. Le indagini proseguono per identificare altri possibili responsabili che potrebbero aver agito insieme al giovane denunciato.