Un enorme roseto nel borgo incantato di Petrella Guidi a Sant’Agata Feltria

Sant’Agata Feltria in fiore, ecco il roseto del più acclamato ibridatore d’Europa. Cento le varietà di gemme, alcune introvabili. Un luogo incantato, nel cuore di Petrella Guidi, sarà inaugurato l’11 maggio alle 11.30, alla presenza tra l’altro di Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. A dare il benvenuto agli ospiti sarà il profumo di un centinaio di esemplari.

Immersi nella bellezza

Il roseto “Petrella delle Rose” è il risultato di una ricerca approfondita tra l’enorme patrimonio varietale di David Austin nel corso della sua straordinaria vita di creatore di rose. Una scelta, spiega l’assessore alla Cultura Emanuel Peruzzi, che mira ad esaltare l’incanto delle rose adeguato alla bellezza del luogo che le accoglie: Petrella Guidi, un borgo dalla storia millenaria preservato dai suoi abitanti e ora dall’impegno dell’amministrazione comunale. «La rarità – precisa – sta nel trovare in un unico luogo, peraltro un gioiello medioevale, una collezione così vasta del più celebre ibridatore d’Europa. Molte le varietà ormai introvabili come la “Costance Spry”, “Charlotte” o “Abraham Darby”». Tra ricerca, progettazione e lavoro occorso quasi un anno di lavoro su un‘idea di Benny Faeti e Carlo Pagani rinvenuta nella Casa d’Artista e risalente al lontano 1998. Quanto al costo, incide per 12mila euro più 3mila di manutenzione annua.

Il programma

Aprirà la mattinata alle 10 il sindaco Goffredo Polidori, l’illustrazione del progetto grazie al maestro giardiniere Carlo Pagani. Seguirà, dalle 10.45, “L’esperienza delle rose” di Paolo Trento e l’intervento di Donatella Finelli curatore della Casa d’artista fino alle conclusioni di Emma Petitti. Nel pomeriggio a partire dalle 15.30 si alzerà il velo un intrattenimento culturale sul tema del collezionismo della rosa e nello specifico quella inglese inclusa l’esibizione del gruppo ocarinistico “Ocarina ensemble”. Chiusura alle 17 con il The della rosa alla Torre a cura di Alessia Uccellini.

