Un blitz con il coltello e poi il Tso: in gravi condizioni la moglie di Loris Bianchi

Solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 è stato possibile identificare la protagonista del fatto: si tratta di Serena Badia, figura nota alle cronache per i legami familiari con i protagonisti del giallo di via del Ciclamino (è la moglie di Loris Bianchi). La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Infermi di Rimini.

RIMINI. Un sabato pomeriggio di forte tensione a Riccione si è concluso con l’attivazione di un Trattamento sanitario obbligatorio in viale D’Annunzio. Una donna in stato di profonda agitazione ha seminato il panico all’interno di una struttura ricettiva, brandendo un grosso coltello e arrivando ad aggredire la titolare dell’attività.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando la proprietaria dell’albergo ha richiesto l’invio immediato di una pattuglia dei carabinieri. Serena Badia si è presentata nella hall in evidente stato di alterazione psicofisica, impugnando l’arma da taglio e urlando frasi sconnesse tra gli ospiti presenti. La situazione è degenerata rapidamente in un contatto fisico: la donna si è scagliata contro la titolare, assalendola al collo. Nonostante la concitazione, la vittima non ha riportato lesioni fisiche, riuscendo a sottrarsi all’aggressione.

Subito dopo, la Badia ha gettato il coltello a terra ed è stata trattenuta da alcuni presenti in attesa delle autorità. Sul posto sono quindi giunti i militari unitamente al personale medico. Sotto al profilo giudiziario alla donna è stato contestato il porto ingiustificato di armi atti a offendere.