Un blitz con il coltello e poi il Tso: in gravi condizioni la moglie di Loris Bianchi

RIMINI. Un sabato pomeriggio di forte tensione a Riccione si è concluso con l’attivazione di un Trattamento sanitario obbligatorio in viale D’Annunzio. Una donna in stato di profonda agitazione ha seminato il panico all’interno di una struttura ricettiva, brandendo un grosso coltello e arrivando ad aggredire la titolare dell’attività.
Solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 è stato possibile identificare la protagonista del fatto: si tratta di Serena Badia, figura nota alle cronache per i legami familiari con i protagonisti del giallo di via del Ciclamino (è la moglie di Loris Bianchi). La donna si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Infermi di Rimini.