Ugolini candidata alla Regione. Il suo staff: «La risposta del Pd dimostra che è una candidatura competitiva e credibile»

RIMINI. «Sono arrivati tantissimi messaggi di stima e sostegno che ci fanno ben sperare per l’avvio di questo percorso di partecipazione. Anche la risposta massiccia del Pd ai massimi livelli locali dimostra che si tratta di una candidatura competitiva e credibile». All’indomani della discesa in campo di Elena Ugolini come candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, il suo staff ha voluto rilasciare oggi questa dichiarazione. Ugolini, 65 anni, riminese di origine e preside del liceo Malpighi di Bologna ed ex sottosegretaria all’Istruzione nel Governo Monti, ha sottolineato a più riprese la sua intenzione di voler portare avanti una lista civica. Le forze del centrodestra sono pronte ad appoggiarla e ne hanno già discusso nei giorni scorsi. Ma la partita non è chiusa perché dal centrodestra sono comunque arrivate (o stanno per arrivare) delle condizioni anche se la voglia di portare a casa il risultato come venne fatto a suo tempo con l’ex sindaco di Bologna Giorgio Guazzaloca è molto forte. Nel suo staff c’è anche Enrico Biscaglia, riccionese di origine, che di Guazzaloca fu il direttore generale.