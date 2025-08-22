Udienza di convalida a Bologna per il sabotatore del gasdotto arrestato a San Clemente

Capelli rasati, occhi chiari, T-shirt nera aderente, pantaloni marroni: sceso dal mezzo della polizia penitenziaria di Rimini l’ucraino Sehrii Kuznetzov, 49enne accusato di essere uno dei coordinatori dell’esplosione ai gasdotti Nord Stream, è arrivato nell’aula della Corte di appello di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto su mandato europeo dell’autorità giudiziaria federale tedesca. L’udienza è stata subito rinviata al primo pomeriggio per cercare un interprete di ucraino.

Davanti alla giudice Sonia Pasini, a porte chiuse, si discute per la correttezza del provvedimento; per la consegna alla Germania, invece, ci sono due mesi di tempo. Per la Procura generale è presente la sostituta pg Licia Scagliarini.

Kuznetsov ha cambiato difensore, prendendo come legale di fiducia l’avvocato Luca Montebelli di Rimini. E’ stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì in un residence a San Clemente. Nelle ore successive è stato affiancato da un interprete in aula. Dopo la cattura, l’alloggio preso in affitto da Serhii Kuznietzov è stato perquisito dai carabinieri. Mercoledì sera i militari del comando provinciale di Rimini hanno atteso, appostati nell’ombra, che l’uomo rientrasse nel bungalow di San Clemente, preso in affitto con la famiglia prima di entrare in azione. Il gestore del camping e il personale sono stati interrogati. Per l’albergatore - secondo gli inquirenti - quella era solo una delle tante famiglie straniere in vacanza.