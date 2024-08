Ucciso a Tavullia con una coltellata al cuore, altri feriti dopo la violenta discussione tra famiglie albanesi

Viveva a San Giovanni in Marignano con uno zio e un amico, il 38enne ucciso ieri sera intorno alle 22 con una coltellata al cuore dopo un litigio furioso a

Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino. Al termine di un violenta discussione tra famiglie di origine albanese in cui sono rimaste ferite almeno altre quattro persone. La vittima, un 38enne albanese è deceduto all’ospedale di Cattolica (Rimini) dov’era stato trasportato per un intervento chirurgico disperato. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Pesaro.