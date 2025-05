Dopo l’incidente durante un’esibizione ieri sopra i cieli dell’isola di Pantelleria, in provincia di Trapani è confermato lo show delle Frecce tricolori domenica prossima 11 maggio a Rimini. Lo dice il coordinatore generale e responsabile dell’organizzazione Antonio Rossetti. Al momento non ci sono informazioni su possibili mutamenti all’esibizione delle Frecce tricolori che concluderanno la serie di appuntamenti del Rimini air show. La formazione acrobatica continua infatti il normale programma di addestramento ed esibizione anche oggi, con il previsto sorvolo di Bari, seppur in regime di formazione ridotta. L’Aeronautica militare sta tuttavia continuando le previste e dovute valutazioni tecniche che daranno seguito ad aggiornamenti più dettagliati circa la partecipazione della pattuglia acrobatica e le modalità delle future esibizioni, aggiunge Rossetti. Compreso se i velivoli necessiteranno riparazioni. Di certo, prosegue, i tre piloti coinvolti nell’incidente si sono comportati “in maniera egregia dal punto di vista professionale, dimostrando il loro addestramento anche in situazione di criticità”.

Oggi come oggi, gli fa eco il comandante dell’81° Centro addestramento equipaggi, il tenente colonnello Alfredo Pellegrino, è “prematuro” dire se ci saranno variazioni al format dell’esibizione. Occorre attendere le indagini tecniche e la valutazione da parte dell’Aeronautica militare. Ma il programma va avanti, anche se a ranghi ridotti. I piloti delle Frecce sono 10, più il comandante a terra, e ognuno ha un suo ruolo non intercambiabile. Per cui chi vola a destra vola sempre a destra, e così per la sinistra. E se qualcuno manca, si vola con il “buco”. Ci sono poi due piloti specifici, il capo della prima formazione e il capo della seconda, senza i quali niente esibizione.

Il programma prevede l’intervento dell’Aeronautica Militare Italiana con la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) Frecce Tricolori e l’elicottero di soccorso HH139. Inoltre esporrà un simulatore di volo che il pubblico avrà l’opportunità di utilizzare, affiancato dallo stand della Rivista Aeronautica e del 15° Stormo Search and Rescue (SAR) dell’AMI.